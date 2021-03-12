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В 2020 году в бюджет Краснодара привлекли 1,6 млрд рублей за счет выпуска облигаций

В 2020 году в бюджет Краснодара удалось привлечь 1,6 млрд руб. за счет выпуска муниципальных облигаций. Средства направлены на ремонт дорог. Информация об этом прозвучала в ежегодном отчете главы города Евгения Первышова.

В числе участков, которые отремонтировали за счет облигационных займов:  улица Черкасская, улица им. 40-летия Победы, Старый Почтовый тракт, проспект имени Константина Образцова в Фестивальном микрорайоне, улица Автомобильная, улица Московская и Тополинная, Ростовская трасса. В планах ремонт улицы Домбайской.

Напомним,  к новому источнику финансирования прибегли впервые в прошлом году.

Всего в 2020 году отремонтировали 69 участков городских дорог общей протяженностью 75 км.  

Как сообщал “Ъ-Кубань”, доходы бюджета Краснодара с учетом краевых и собственных средств по итогам 2020 года составили 38,2 млрд руб. Это на 1,6% больше запланированных показателей.

Наталья Решетняк


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