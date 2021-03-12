На установку детских и спортивных площадок в Тобольске выделят 61 млн рублей

В текущем году власти Тюменской области выделят 61 млн руб. на установку детских и спортивных площадок, малых архитектурных форм в более чем 40 дворах Тобольска, сообщил на своей странице во «Вконтакте» губернатор Александр Моор. Так, губернатор поддержал инициативу мэра города Максима Афанасьева об увеличении финансирования программы благоустройства дворов в Тобольске.

«Мне нравится, как в Тобольске развивается городская среда, как она с каждым годом становится все более комфортной и интересной для людей. Этой зимой, например, новой жизнью начала жить Базарная площадь - один из исторических центров старой столицы Сибири», — отметил губернатор.