Инвестиции нижегородских компаний в производство лекарств выросли в 48 раз

Крупные и средние предприятия Нижегородской области вложили 143 млрд руб. в развитие обрабатывающих производств в 2020 году, сообщили в пресс-службе правительства региона. Объем инвестиций вырос на 46,8% по сравнению с уровнем прошлого года.

В частности, инвестиции в производство лекарств выросло в 48 раз – до 40 млрд руб. «Это беспрецедентный случай. Нижегородская фармацевтическая отрасль быстро отреагировала на вызовы пандемии, обеспечив и собственные потребности, и потребности других регионов страны»,– сказал губернатор Глеб Никитин.

Также увеличились инвестиции в производство машин и оборудования (в 1,5 раза), металлургическое производство (в 1,3 раза), производство напитков (в 1,2 раза) и нефтепродуктов (+7,1%). В основном (62% в объеме инвестиций) источником финансирования становились собственные средства компаний. 38% вложенных средств – привлеченные инвестиции, из них 44,6% — банковские кредиты, 43,6% — бюджетные ассигнования, 2% — заемные средства других организаций.

Как ранее сообщалось, всего средний и крупный бизнес в 2020 году освоил 286 млрд руб. инвестиций в нефинансовые активы. На обрабатывающие производства пришлось 53% вложений.

Анастасия Еремина