Нижегородские предприятия на 59% увеличили вложения в свое развитие

Средние и крупные предприятия Нижегородской области вложили в свое развитие более 2,3 трлн руб. в 2020 году. Это на 59,2% в сопоставимых ценах выше уровня предыдущего года, сообщили в Нижегородстате. Отметим, в 2019 году объем вложений нижегородских компаний сократился на 12% к уровню 2018 года.

В 2020 году в основном были сделаны краткосрочные вложения – 2,1 трлн руб. (+61,5%). Объем долгосрочных вложений вырос до 191,7 млрд руб. (+49,7%). Также средний и крупный бизнес освоил 268,4 млрд руб. инвестиций в нефинансовые активы, преимущественно в основной капитал (99,8%).

Как ранее сообщалось, объем инвестиций малых, средних и крупных предприятий региона в основной капитал в 2020 году увеличился на 20,6% и составил 383,1 млрд руб. Из них более половины – 53,4% (143 млрд руб.) – приходятся на обрабатывающие производства.

Анастасия Еремина