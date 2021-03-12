Спрос на врачей на Ямале снизился на 20%

В начале 2021 года спрос на медиков в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) снизился на 20% по сравнению с уровнем 2020 года. По данных службы исследований сервиса по поиску работы hh.ru, Ямал стал единственным регионом в Уральском федеральном округе (УрФО), где наблюдается снижение спроса.

В целом спрос на врачей в УрФО вырос на 56%. Больше всего потребность испытывает Тюменская область (+123%). По данным hh.ru, количество вакансий с начала года выросло на 48%, а количество резюме — только на 4% по сравнению с началом 2020 года.

На втором месте по спросу на врачей находится ХМАО — рост на 81% по сравнению с показателями 2020 года. В Челябинской и Курганской областях спрос вырос на 68% и 60% соответственно.

Наименьшая динамика наблюдается в Свердловской области (+31% к показателям начала 2020 года). При этом с начала 2021 года в Екатеринбурге регистрируется острая нехватка медицинских кадров, в частности, терапевтов, педиатров, неврологов, гинекологов, офтальмологов, врачей ультразвуковой диагностики.