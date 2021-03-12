В Екатеринбурге фиксируется дефицит терапевтов, неврологов и гинекологов

С начала 2021 года работодатели чаще всего искали врачей разных профилей, следует из данных опроса исследовательского центра «Зарплата.ру». В Екатеринбурге эксперты регистрируют острую нехватку медицинских кадров. Так, медучреждения города нуждаются в терапевтах, педиатрах, неврологах, гинекологах, офтальмологах, врачах ультразвуковой диагностики.

По данным сайта, сейчас в Екатеринбурге вакантно более 1,3 тыс. мест для врачей разных профилей. Эксперты исследовательского центра отмечают, что некоторым узким специалистам больницы готовы предложить зарплату до 150 тыс. руб.

Самые высокие зарплаты предлагаются акушерам-гинекологам, анестезиологам-реаниматологам и стоматологам различного профиля. Например, гинекологу в семейной клинике готовы предложить зарплату до 150 тыс. руб. При этом соискатель должен иметь опыт работы не менее пяти лет и дополнительную специальность — ультразвуковая диагностика. Доход анестезиолога в наркологической клинике составит до 180 тыс. руб., а зарплата стоматолога-хирурга-имплантолога и стоматолога-ортопеда с опытом работы — до 350 тыс. руб.

Кроме того, зарплаты до 100 тыс. руб. работодатели Екатеринбурга предлагают офтальмологам, косметологам, кардиологам, хирургам.