Жалоба на конкурс по строительству Центра детской онкологии в Уфе признана необоснованной

ФАС России признала жалобу ООО «Проектстройкомплекс» (принадлежит Константину Афанасьеву) на конкурс по определению подрядчика строительства Республиканского центра детской онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы за 1,5 млрд руб. необоснованной, следует из сообщения в реестре жалоб на сайте госзакупок. Заказчиком было Управление капитального строительства Башкирии. По условиям торгов, генподрядчик должен до декабря 2024 года выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы, поставить оборудование.

На эту закупку ранее были поданы еще две жалобы: от ООО «ГК Континент» и ООО "СУ № 1". Жалобу ООО «ГК Континент» ФАС признала необоснованной, а по итогам рассмотрения жалобы ООО «СУ антимонопольная служба предписала отменить протоколы конкурса, состоявшегося 22 января, победителем которого было признано ООО «Проектстройкомплекс», и назначить новую дату подведения итогов.

25 февраля состоялся второй конкурс. Победителем стало ООО «Строительное управление №1» (принадлежит Айдару Гуфранову). Компания предложила исполнить контракт начальной стоимостью почти 1,5 млрд руб. за 1,47 млрд руб., с дисконтом 2,06%. Но закупка вновь была приостановлена, на этот раз из-за жалобы победителя предыдущего конкурса, ООО «Проектстройкомплекс». Комиссия ФАС не подтвердила довод заявителя, что конкурсная комиссия в нарушение закона о контрактной системе ненадлежащим образом применила порядок оценки, установленный в документации, в отношении опыта компании по общей стоимости исполненных контрактов и общего количества исполненных контрактов. ФАС установила, что в марте 2020 года ООО «Проектстройкомплекс» заключило контракт с Фондом развития жилищного строительства Башкирии на строительство временного клинико-диагностического инфекционного центра в Уфимском районе за 967,8 млн руб., а после заключения дополнительного соглашения в ноябре 2020 года сумма контракта была увеличена до 1,45 млрд руб. На заседании ФАС представители заказчика заявили, что комиссия оценивала исполненные участниками контракты на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства, а по контракту «Проектстройкомплекс» возводило временное здание, на которое к тому же отсутствует разрешение на ввод в эксплуатацию.

ФАС указывает также, что решением по жалобе «ГК Континент» в действиях заказчика выявлено нарушение закона о контрактной системе, выразившееся в установлении ненадлежащих требований к выписке из реестра саморегулируемой организации, но в связи с тем, что это нарушение не повлияло на результаты определения поставщика, предписание не выдавалось.

Вчера состоялся новый конкурс, который подтвердил результаты предыдущего — победителем стало ООО «Строительное управление №1».

Майя Иванова