Второй энергоблок Курской АЭС остановлен на плановый ремонт на 115 суток

Энергоблок №2 Курской атомной электростанции выведен в планово-предупредительный ремонт, сообщили в центре общественной информации КуАЭС. Срок ремонта составит 115 суток.

За это время планируется проверить расширенный внутриреакторный контроль 240 технологических каналов и десяти регулирующих каналов системы управления и защиты. По итогам будет определен объем дальнейших работ по управлению ресурсными характеристиками энергоблока. Кроме того, будет выполнен эксплуатационный неразрушающий контроль оборудования и трубопроводов, отремонтированы два блочных турбогенератора, трубопроводная арматура, главные циркуляционные насосы и другое оборудование.

Сейчас на Курской АЭС в работе находятся третий и четвертый энергоблоки. Они работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблок №1 находится в плановом ремонте.

Александр Прытков