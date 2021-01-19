На энергоблоке №1 Курской АЭС начался планово-предупредительный ремонт

Энергоблок №1 Курской АЭС 18 января 2021 года остановлен на планово-предупредительный ремонт, сообщило управление информации и общественных связей станции. В нем уточнили, что ремонт является текущим и предусмотрен «Графиком ремонта энергоблоков АЭС России в 2021 году» с продолжительностью 70 суток. Энергоблок №1 первым в 2021 году вышел в плановый ремонт. В дальнейшем плановые ремонты планируется провести на всех четырех действующих энергоблоках КуАЭС.

По регламенту текущего ремонта на первом энергоблоке будут отремонтированы оба турбоагрегата, трубопроводная арматура реакторного и турбинного отделения, главные циркуляционные насосы и другое оборудование. Кроме того, специалисты выполнят расширенный внутриреакторный контроль 240 технологических каналов и 20 регулирующих каналов системы управления и защиты, с последующим восстановлением ресурсных характеристик графитовой кладки.

С момента пуска энергоблок №1 КуАЭС выработал порядка 245 млрд кВтч электроэнергии. Его выработки в 2020 году хватило бы для практически полного обеспечения годовой потребности промышленности Курской области в электрической энергии.

За счет чего хотят достроить станцию замещения в Курске, читайте в материале «Ъ».

Владимир Зоркий