Власти выделят более 5 млн рублей на компенсации затрат хлебопекарных предприятий Ямала

Хлебопекарным предприятиям Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в текущем году выделят 5,3 млн руб. субсидий на компенсацию части затрат, при этом большая часть средств будет выделена из федерального бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели, выпекающие хлеб, могут рассчитывать на компенсацию части затрат из расчета — 2 тыс. руб. за т. хлеба и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения. Главное условие для получения поддержки – организация не повышает в течение месяца цену реализации просубсидированного объема продукции», — пояснили в пресс-службе. Для получения господдержки предпринимателям необходимо до 14 апреля подать заявку в профильный департамент.

Отметим, ежегодно на Ямале производится более 20 тыс. т. хлеба и хлебобулочных изделий. На 1 января 2021 года деятельность в сфере хлебопечения осуществляли 127 предприятий, из них больше половины организаций расположены в городах.

Ранее “Ъ” писал, что 54 субъекта РФ из 85 регионов заключили соглашения с Минсельхозом на предоставление субсидии для компенсации мукомольным и хлебопекарным предприятиям части затрат на приобретение зерна и при реализации хлебной продукции. Сумма субсидии для хлебопеков в целом по России составляет около 0,22% от объема продаж хлеба. Правительство готово выделить на поддержку мукомолов 2,9 млрд руб., хлебопеков — 1,9 млрд руб. Средний размер субсидии составляет 115 тыс. руб. на одно предприятие в год, а в ряде регионов — менее 60 тыс. руб.