Банк РНКБ начал прием заявок по новой льготной госпрограмме «Кредит на восстановление деятельности» по ставке 3% годовых

РНКБ был включен в перечень уполномоченных банков для реализации данной программы Министерством экономического развития РФ. Лимит на реализацию данной программы для РНКБ был одобрен МЭР РФ в размере 4,8 млрд рублей.
Отметим, что данной программой могут воспользоваться юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые ранее воспользовались кредитом в рамках ПП РФ № 696 – «Кредит на возобновление деятельности» и при этом включены в Перечень отраслей российской экономики, требующих поддержки для восстановления предпринимательской деятельности.
Оставить заявку на получение кредита по данной программе можно на официальном сайте банка.
Оформить кредит со ставкой 3% годовых в рамках данной программы предприятие может на срок не более 12 месяцев. В течение первых шести месяцев после оформления кредита заёмщику не нужно выплачивать основной долг и проценты, а в течение последующих шести месяцев это можно делать равными долями ежемесячно.
- Реализация льготных госпрограмм по поддержке предпринимателей и предприятий является одним из основных приоритетов нашей работы с бизнесом, - говорит Председатель Правления РНКБ Михаил Якунин. – В прошлом году около 70% кредитов индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам банк РНКБ выдал именно в рамках льготных программ.