«Ростелеком Контакт-центр» и АНО «Национальные приоритеты» расширяют сотрудничество

Стороны планируют расширить совместные проекты в рамках реализации национальных программ. В 2020 году «Ростелеком Контакт-центр» и АНО «Национальные приоритеты» успешно наладили взаимодействие в проекте Стопкоронавирус.РФ — федеральной кампании по информированию населения о Covid-19, мерах профилактики и борьбы с ним.



«Ростелеком Контакт-центр» в марте прошлого года в рекордно короткие сроки запустил общероссийскую горячую линию по коронавирусу на базе номера 8-800-2000-112. К работе привлекались до 200 операторов, прошедших специальную подготовку. Специалисты и сегодняв круглосуточном режиме отвечают на вопросы граждан о симптомах заболевания, средствах индивидуальной защиты, оформлении больничных листов, вакцинации и другие. Всего за 2020 год на горячую линию по коронавирусу поступило свыше 3 млн обращений.

«Горячая линия оправдала свою необходимость, и по-прежнему остается актуальной для граждан. На линию можно позвонить с любыми вопросами, связанными с коронавирусом, и получить квалифицированный ответ. Работая в тесной связке с АНО “Национальные приоритеты”, нам уже удалось помочь миллионам людей. Для операторов “Ростелеком Контакт-центр” участие в таком социально-значимом проекте служит серьезной мотивацией. И мы рады расширению нашего партнерства»,—сообщила генеральный директор «Ростелеком Контакт-центр» Елена Дробот.

«С первых дней запуска платформы Стопкоронавирус.РФ мы информировали россиян о номере горячей линии, на которой можно получить ответы на самые насущные вопросы о COVID-19. Мы также принимали и принимаем при поддержке Минздрава России и Роспотребнадзора участие в формировании базы знаний для операторов горячей линии. Ситуация меняется: если раньше люди больше интересовались симптомами и мерами защиты, то сегодня все чаще спрашивают о вакцинации. И ответы на эти вопросы есть не только на горячей линии, но и на странице Вакцина.Стопкоронавирус.РФ», —отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

АНО «Национальные приоритеты» не только аккумулирует ключевую информацию и информирует россиян о стадии реализации различных национальных программ, но и стимулирует граждан и компании участвовать в них, а также создавать и поддерживать инициативы, способствующие развитию страны и повышению качества жизни.

Расширение сотрудничества «Ростелеком Контакт-центра» и АНО «Национальные приоритеты» в первую очередь предполагает дальнейшее совершенствование работы общероссийской горячей линии по коронавирусу. Развитие партнерства, в частности, предусматривает своевременную актуализацию предоставляемой операторами информации и подготовку сотрудников, занятых в работе линии.