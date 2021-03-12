Экс-совладельца сети Spar отправили под домашний арест

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для бывшего совладельца компании «ТД "Интерторг"» (сети Spar и «Народная семья») Аллахверди Абдуллаева. Его обвиняют в хищении 8,7 млрд руб. у Сбербанка, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста просило следствие. Аллахверди Абдуллаев возражал. В объединенной пресс-службе судов отмечают, что обвиняемому разрешено гулять на протяжении двух часов в день, с 10 утра до 12 дня, не далее 500 м от квартиры. Ранее под домашний арест с аналогичными условиями отправили Марианну Левинтову, которая работала финансисткой в «ТД "Интерторг"». Помимо них фигурантами дела являются брат Аллахверди Абдуллаева Мушвига и бывший юрист фирмы Игорь Защеринский. Прошлой осенью Мушвига Абдуллаев был объявлен в розыск.

Как сообщал “Ъ”, 10 марта в Санкт-Петербурге провели более 30 обысков по двум уголовным делам о мошенничестве в особо крупном размере. Одно из них возбуждено следственным департаментом МВД, в нем речь идет о 8,7 млрд руб., которые были выданы «Интерторгу» Сбербанком. Следствие считает, что в отчетных документах, которые компания представляла в банк на протяжении нескольких лет, содержалась недостоверная информация, из-за чего создавалось ложное ощущение финансовой устойчивости сети. Выданные деньги, по версии следствия, были похищены, а соучастники преступления якобы распорядились ими по своему усмотрению.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «К ритейлерам пришли за кредитом».

Марина Царева, Санкт-Петербург