Курский суд признал незаконным помещение датского иеговиста в ШИЗО за отказ работать в колонии

Курский областной суд оставил в силе решение Льговского райсуда, признавшего незаконным наложение дисциплинарного взыскания на гражданина Дании Денниса Кристенсена, который отбывает наказание за возрождение орловской ячейки запрещенной в России религиозной организации «Свидетели Иеговы» (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ), сообщили в суде.

Как пояснили “Ъ” в Льговском райсуде, в середине февраля по гражданскому иску осужденного было отменено постановление начальника ФКУ ИК-3 УФСИН России по Курской области Владимира Толстихина от 9 сентября прошлого года о выдворении Кристенсена в штрафной изолятор. В облсуде уточнили, что наложение дисциплинарных взысканий произошло в связи с нарушением порядка привлечения к ответственности. Дело в том, что не владеющему русским языком Деннису Кристенсену в колонии не был предоставлен переводчик. В штрафной изолятор он был помещен за отказ трудоустроиться и участвовать в благоустройстве территории. Ранее из-за отказа осужденного работать было отменено решение Льговского райсуда о замене ему неотбытой части тюремного срока на штраф.

Напомним, в феврале 2019 года Деннис Кристенсен был признан виновным в возрождении орловской ячейки «Свидетелей Иеговы» (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ) и получил шесть лет колонии.

Подробнее о деле Денниса Кристенсена читайте в материале “Ъ” «Секретный свидетель Иеговы».

Сергей Толмачев, Воронеж