Власти заявили о заключении договора на восстановление памятника Ленину в Белгороде

Председатель белгородской облдумы Ольга Павлова во время прямой линии заявила о том, что почти решен вопрос о заключении договора на восстановление памятника Владимиру Ленину в Центральном парке Белгорода. Ранее на этой неделе на площадке НКО к моменту истечения срока сбора средств на реконструкцию монумента было собрано 724,8 тыс. из требуемых 1,8 млн руб. После этого краудфандинг продлили еще на неделю, 11 марта неизвестный внес 250 тыс. руб., увеличив итоговую сумму до 974,8 тыс.

Стоявший с 1956 года в Центральном парке памятник летом прошлого года начал разваливаться и был демонтирован. Мэр Белгорода Юрий Галдун сначала обещал отреставрировать его и вернуть на место, а затем заявил, что на это нет денег. В октябре о необходимости восстановить монумент заявила спикер облдумы Ольга Павлова. «Когда обллума инициировала сбор средств на памятник, то цель была только одна — создать те условия, при которых жители самостоятельно приняли бы решение, нужен этот памятник или нет. Деньги фактически собраны, это говорит о том, что готовность есть, значит, будут дальнейшие движения — по подбору скульптора, архитектора», – рассказал гсопожа Павлова на прямой линии.

Подробнее о ситуации читайте в материале “Ъ” «Ленину объявил краудфандинг».

Александр Прытков