На восстановление памятника Ленину в Белгороде собрали менее половины от требуемых 1,8 млн рублей

На белгородской площадке НКО истек срок сбора средств на восстановление снесенного в прошлом году памятника Владимиру Ленину. Работы оценили в 1,8 млн руб. Из них к 10 марта удалось собрать 724,8 тыс. руб.

Самым крупным пожертвованием стало внесение 220 тыс. руб., самым маленьким — 29 руб. Изначально сбор должен был завершиться 26 января, затем его несколько раз продляли. Об окончании или продлении сбора на площадке пока не заявили.

Один из семи памятников Ленину в Белгороде был установлена на площади Революции в 1951 году, а в 1956 году перенесен в Центральный парк. В июле 2020 году у монумента отвалилась рука. Памятник был полностью демонтирован. Мэр Белгорода Юрий Галдун сначала обещал отреставрировать его и вернуть на место, а затем заявил, что на это нет денег. В октябре о необходимости восстановить монумент заявила спикер облдумы Ольга Павлова.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ” «Ленину объявили краудфандинг».

Александр Прытков