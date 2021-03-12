Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, с какого возраста можно осваивать транспортное средство и как оно адаптируется к потребностям ребенка по мере его роста и развития.

В 90-е, если кто их помнит, был такой анекдот: состоятельный, но не очень культурный господин пришел в магазин покупать дочери фортепиано, и, увидев у инструмента две педали, с уважением сказал: “О, коробка автомат”».

Это я к тому, что педали бывают не только у автомобилей, и если вы видите перед собой технику с педалями и крылатой эмблемой Bentley, то это вовсе необязательно автомобиль.

На днях британский автопроизводитель объявил, что в его модельной линейке появился трехколесный детский велосипед, в котором элегантность гармонично объединена с функциональностью и возможностью адаптации к потребностям ребенка по мере его роста и развития.

Осваивать это транспортное средство рекомендуется от возраста в 12 месяцев. То есть первоначально это не велосипед, а прогулочная коляска. Ребенок сидит лицом к взрослому, который сам катит этот Bentley, опираясь на удобную ручку-толкатель. Потом кресло можно развернуть по ходу движения, а подножки регулировать по мере роста маленького пассажира. Ну, а потом, по мере готовности пассажира стать водителем, убирать с Bentley все лишнее: те самые подножки и ручку-толкатель, складной капюшон, защищающий от ветра, осадков и лишнего ультрафиолета, демонтировать спинку сиденья с ремнями безопасности и защитный бампер, превращая коляску в велосипед для самостоятельных поездок.

Понятно, что от эксплуатации этой техники удовольствие должен получать не только ребенок, но и его родители. Именно поэтому рамы велосипедов окрашены в те же цвета, что есть в палитре модельной линейки автомобилей Bentley. Например, очень стильно смотрится красный Dragon Red c серым сиденьем и красной же прострочкой. И сиденье, к слову, простегано тем же ромбиком, что и кресла в салоне Flying Spur. А колесные диски велосипеда дизайном напоминают диски купе Continental GT.