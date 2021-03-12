Sanofi начала тестировать на людях свою вторую вакцину от COVID-19

Французская фармкомпания Sanofi в пятницу объявила о начале клинических испытаний своей второй вакцины от COVID-19, которую она разрабатывает совместно с американской фармкомпанией Translate Bio. Это РНК-, а не ДНК-вакцина, как и вакцина, созданная компанией Moderna. В первом этапе клинических испытаний примут участие 415 добровольцев, результаты должны быть готовы к третьему кварталу текущего года.

Что касается первой вакцины Sanofi от COVID-19, клинические испытания которой начались еще в прошлом году, в декабре компания объявила о задержке ее выпуска. В Sanofi тогда заявили, что из-за недостаточного иммунного ответа у пожилых людей, участвовавших в клинических тестах, придется провести дополнительные исследования, так что вакцина должна быть готова только к концу 2021 года.

О том, готовы ли граждане Евросоюза прививаться от коронавируса, читайте в материале “Ъ FM”.

Яна Рождественская