В Ярославле инспекция ищет организации, складирующие снег в городе

В Ярославле и в других населенных пунктах области проводятся проверки сообщений от местных жителей по фактам складирования снега, убранного с улиц и дорог в не предназначенных для этого местах, сообщили в региональном департаменте охраны окружающей среды и природопользования.

В сообщении отмечается, что поступающая информация от жителей Ярославской области передается в соответствующие надзорные органы, после чего проводится работа по установлению виновных и привлечению их к ответственности.

По словам исполняющего обязанности руководителя инспекции административно-технического надзора Дмитрия Бурцева, 11 марта в нескольких районах Ярославля были проведены выездные мероприятия по сигналам от местных жителей.

«По всем выявленным нарушениям будут приняты соответствующие меры»,— отметил господин Бурцев.

В департаменте также уточнили, что собранный с улиц и во дворах снег должен вывозиться на специализированный полигон. В Ярославле он находится в районе нефтеперерабатывающего завода.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что 9 марта на общегородском совещании мэр Ярославля Владимир Волков поручил районным властям выяснить, кто складирует снег возле домов частного сектора на Туговой горе.

Дарья Сабаева