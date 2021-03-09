Мэр Ярославля потребовал найти организации, складирующие снег в частном секторе

В Ярославле некоторые организации убранный с улиц снег не вывозят на специальный снежный полигон, а складируют его в частном секторе. Весной во время таяния снега из-за этого могут возникнуть проблемы у живущих в частных домах горожан. Этот вопрос сегодня, 9 марта, обсуждался на городском оперативном совещании в мэрии Ярославля.

На совещании отмечалось, что, в частности, снег складируется в частном секторе на Туговой горе. На это пожаловались местные жители. Мэр Ярославля Владимир Волков поручил районным властям выяснить, кто складирует снег возле домов частного сектора.