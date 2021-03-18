Schneider Electric Innovation Summit Moscow 2021

Компания Schneider Electric, мировой лидер в предоставлении цифровых решений в области управления электроэнергией и автоматизации, приглашает на Innovation Summit Moscow 2021. Мероприятие пройдет с 27 по 29 апреля 2021 года в ЦВК «Экспоцентр» в Москве. Главная тема предстоящего события — «Цифровое и устойчивое будущее сегодня». Innovation Summit Moscow 2021 соберет мировых и российских экспертов на пленарных и индустриальных сессиях, семинарах, стратегических дискуссиях, а также на специальной онлайн-платформе.

Эксперты международного уровня обсудят такие актуальные вопросы, как:

цифровая трансформация;

инновационные инструменты для устойчивого и эффективного бизнеса в условиях турбулентности;

цифровые технологии для борьбы с изменением климата и сокращения углеродного следа.

Цифровая трансформация

Цифровой переход — одно из ключевых направлений деятельности Schneider Electric. Цифровизация многих процессов обеспечивает непрерывность бизнеса и делает компании более гибкими и устойчивыми перед лицом любых экономических и природных катаклизмов. Цифровые решения и инновации способны предвосхищать будущие события, помогают приспособиться к меняющимся условиям, а также могут оказать положительное влияние на состояние окружающей среды в общемировом масштабе. Существующие технологии и новинки в этой области будут продемонстрированы на стендах Innovation Summit, а также представлены экспертами компании в ходе тематических сессий.

Инновационные инструменты для устойчивого и эффективного бизнеса

Schneider Electric предоставляет самые современные инструменты для создания устойчивой и эффективной бизнес-модели даже в период турбулентности и быстрых изменений.

Эффективность и экономическая рентабельность современного бизнеса немыслимы без внедрения цифровых и экологически безопасных решений и технологий. Мы в Schneider Electric видим будущее подключенным, более электрическим, устойчивым и углеродно-нейтральным. Основываясь на этом, мы разрабатываем решения, способные помочь нашим клиентам и партнерам войти в новую эру максимально подготовленными и снабженными всеми необходимыми инструментами и технологиями.

На Innovation Summit будут представлены примеры внедрения таких технологий на различных объектах в России и мире, ускоряющие наступление новой эпохи — автоматизированной, подключенной, «умной», цифровизированной и цикличной.

Цифровые технологии для борьбы с изменением климата и сокращения углеродного следа

Schneider Electric — один из мировых лидеров в предоставлении инновационных решений для повышения эффективности и сокращения углеродного следа бизнесов. Этому способствует и успешный опыт компании, признанной самой устойчивой и социально ответственной корпорацией мира по версии Corporate Knights. Чтобы помочь клиентам и партнерам стать более эффективными и экологичными, Schneider Electric запустила глобальный сервис по декарбонизации цепочек поставок, который поможет корпорациям сократить косвенные выбросы (Scope 3) с помощью уникального комплекса измерений, стратегии и внедрения инновационных решений. Кроме того, Schneider Electric предоставляет современные программы по расчету энергоэффективности бизнеса. На Innovation Summit первые лица компании расскажут о будущем с нулевыми выбросами, современных системах энергоменеджмента и энергоаудита и других инструментах для борьбы с изменениями климата.

«Innovation Summit Moscow 2021 — мероприятие, которое объединит лидеров в сфере инноваций, экспертов с мировым именем, заказчиков и инвесторов,— комментирует президент Schneider Electric в России и СНГ Йохан Вандерплаетсе.— В этом году мы проводим мероприятие как онлайн, так и очно, и оно, безусловно, станет площадкой для бизнес-коммуникаций, нетворкинга и популяризации инноваций».

Уникальные спикеры и эксперты

Innovation Summit Moscow 2021 объединит более 50 спикеров, которые выступят более чем на 75 семинарах и стратегических дискуссиях. Среди выступлений — пленарные сессии с ведущими экспертами и топ-менеджерами Schneider Electric: исполнительным вице-президентом компании по операциям в Европе Барбарой Фрей, президентом Schneider Electric в России и СНГ Йоханом Вандерплаетсе, президентом Schneider Electric по направлению горнодобывающей промышленности Робом Моффиттом, исполнительным вице-президентом подразделения Energy Management Филиппом Делормом, директором по стратегии и устойчивому развитию Оливье Блюмом и другими спикерами.

В рамках трехдневного цифрового марафона ведущие специалисты компании и приглашенные эксперты расскажут об инновационных решениях компании в области ЦОДов, периферийных вычислений, нефтегазовой промышленности, автоматизации производства, промышленного проектирования и коммерческой недвижимости. Отдельно будет уделено внимание вопросам кибербезопасности, устойчивого развития, распределения электроэнергии, BIM-проектирования, электроснабжения, электромониторинга и жилищного строительства.

В рамках Innovation Summit Moscow запланировано проведение мероприятий для студентов и молодых специалистов, а также сессии с приглашенными спикерами и представителями Schneider Electric на тему «Зеленая корпоративная культура», «Work-life balance: как все успевать и быть эффективным» и пленарная сессия «Работа будущего».

Следите за обновлениями, программа сессий дополняется, а с актуальной версией программы можно ознакомиться на сайте мероприятия.

Innovation Hub

В рамках Innovation Hub Tours все желающие смогут принять участие в живых и виртуальных экскурсиях по экспозиции на площади более 1500 кв. м, где будут представлены инновационные решения Schneider Electric в области энергоэффективности, промышленной автоматизации, сервисов и ПО для различных сегментов.

Регистрация

Регистрация на Innovation Summit Moscow 2021 уже открыта.

Участие в мероприятии бесплатное, при этом регистрация обязательна.

Вы можете принять участие в удобном для вас формате — в ЦВК «Экспоцентр» (павильон №7) в Москве с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм или онлайн.

Ждем вас на Innovation Summit Moscow 27–29 апреля 2021 года!

О компании Schneider Electric

Цель компании Schneider Electric — помочь всем максимально эффективно использовать энергию и ресурсы, объединяя прогресс и устойчивое развитие для всех. Мы называем эту концепцию Life Is On.

Наша миссия — стать вашим цифровым партнером для достижения устойчивого развития и эффективности.

Мы способствуем цифровой трансформации, интегрируя лучшие процессы и технологии в области управления электроэнергией, подключения продуктов к облаку, элементов управления, программного обеспечения и услуг для всего жизненного цикла объектов. Таким образом, мы обеспечиваем комплексное управление для домов, зданий, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленных объектов.

Мы — самая локальная из всех глобальных компаний. Мы продвигаем открытые стандарты и партнерские отношения со всеми, кто разделяет наше стремление к улучшению качества жизни и поддерживает ценности многообразия, равных возможностей и самореализации.