Родственника петербургского депутата Резника арестовали за покушение на сбыт наркотиков

Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил в следственный изолятор Ивана Дорофеева, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт конопли, сообщает объединенная пресс-служба судов города. По данным «Фонтанки», мужчина приходится дальним родственником жене депутата законодательного собрания города Максима Резника.

По версии следствия, Иван Дорофеев не позднее 9 марта купил «растительный наркотик, вес которого был более 6 г, но менее 100 г». Правоохранители считают, что он хранил его не для личного пользования, а для сбыта. Преступление не было завершено, поскольку части растения были изъяты во время обыска.

9 марта сотрудники ГСУ СУ МВД Петербурга проводили обыски в одной из квартир дома 114 на канале Грибоедова. По данным «Фонтанки», там находится студия художницы Лизы Михайловой, матери задержанного Ивана Дорофеева. Сам мужчина является дальним родственником супруги Максима Резника.

Депутат в последнее время помогал с лечением 75-летнего мужа Лизы Михайловой, поэтому часто появлялся в студии, пишет «Фонтанка». По данным издания, оперативные действия в квартире начались, когда парламентарий из нее выходил. Некоторые СМИ, в том числе РИА ФАН, в тот день сообщили о задержании господина Резника. Сам он это отрицает: «Не было никакого задержания. Я стал свидетелем "маски-шоу" полицейских». По его словам, полицейские проверили у него документы, после чего он отправился на работу.

Марина Царева, Санкт-Петербург