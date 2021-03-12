На восстановление городского коллектора в Волгодонске направили 136 млн рублей

На капитальный ремонт более 3,3 км аварийного участка подводящего коллектора городской канализации Волгодонска направлено 136 млн руб. из резервного фонда области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

«Дополнительно к выделенной из областного бюджета сумме город гарантирует софинансирование расходов в размере более 45 млн руб.», - отмечается в сообщении.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, в конце декабря в Волгодонске был введен режим объектовой ЧС из-за стопроцентного износа участка трубопровода подводящего коллектора. Было зафиксировано несколько провалов. Общая протяженность объекта превышает 2 км, а срок его службы истек почти 10 лет назад.

В начале 2021 года глава Волгодонска Виктор Мельников попросил губернатора Василия Голубева выделить средства из областного бюджета на санацию аварийного коллектора. Планируется, что работы по обновлению городского коллектора полностью завершатся за семь месяцев.

Наталья Шинкарева