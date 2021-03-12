«Яркая вывеска Лиги Европы не потускнела»

В Лиге Европы сыграны первые матчи 1/8 финала. На этой стадии обошлось без сенсаций, и фавориты свои встречи выиграли. «Тоттенхэм» обыграл «Динамо» Загреб — 2:0, «Арсенал» одолел «Олимпиакос» — 3:1, киевское «Динамо» уступило «Вильярреалу» — 0:2, а «Шахтер» — «Роме» — 0:3. А в матче с самой яркой вывеской «Манчестер Юнайтед» — «Милан» на стадионе «Олд траффорд» была зафиксирована ничья 1:1. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

«Манчестер Юнайтед» — «Милан» — крутое противостояние недавнего прошлого. Мальдини, Рональдиньо, Руни, юный Криштиану Роналду — все это было, как и нереальные матчи в Лиге чемпионов. Сейчас все иначе: Златан Ибрагимович в заявку «Милана» не попал из-за травмы, но яркая вывеска Лиги Европы от этого не потускнела.

Несмотря на проблемы с составом, обе команды в футбол играть умеют, что «Милан» доказал уже в первом тайме, отправив в ворота хозяев два мяча, которые, к сожалению, отменили судьи. А вот первый засчитанный гол исполнил как раз «Юнайтед» в начале второго тайма. Юный Амад Диалло «положил» «Милану» потрясающий мяч.

«Здорово выходит, и какой голешник! Амад Диалло развернулся в воздухе, как Джордан, затылком забивает в ворота “Милана”. Фантастический мяч Амада Диалло!» — сказал комментатор матча.

Кстати, парня, который так умеет забивать в 18 лет, «Юнайтед» прикупил у «Аталанты» за €30 млн. «Милан» таких покупок не совершал давно.

Пандемия ударила по итальянскому клубу серьезнее, чем по английскому.

Минувшей зимой весь трансферный бюджет «Милана» составил €20 млн. Правда, все эти финансовые передряги не помешали клубу в самой концовке сравнять счет и сделать серьезную заявку на то, что ответный матч через неделю в Италии подарит нам больше огня.

А вот российские клубы в еврокубках не зажигали давно, и минувшей ночью случилось то, что должно было случиться. После победы «Аякса» над клубом «Янг Бойз» — 3:0, Голландия обошла Россию в рейтинге УЕФА. Наша страна теперь на восьмом месте. Пока в этом нет ничего страшного, уверен футбольный эксперт Эдуард Мор: «Все клубы, у которых нет двух составов, и которые не привыкли играть в еврокубках, попадая в квалификацию, валятся в чемпионате и не выдерживают. Меньшее количество клубов — это не такая большая беда, потому что попадать в Европу будут те, кто к этому готов, у кого есть для этого составы и все остальное. Поэтому ничего в этом страшного, по большому счету, для нас нет».

Другой вопрос, что если Россия вылетит из десятки рейтинга, а с такой игрой наших клубов это вполне возможно, то РПЛ останется без прямой путевки в Лигу чемпионов. А российские клубы признают только топовый турнир, считает футбольный эксперт Николай Писарев: «На будущий год уже многие наши клубы не очень-то и стремятся попадать в зону еврокубков.

На этом новом турнире и славы много не получишь, потому что можно проиграть абсолютно среднему сопернику, и денег не заработаешь.

Поэтому я уверен, что не все уж прям так хотят».

Дальше соперники России по рейтингу продолжат набирать очки, играя в еврокубках, а российские команды сейчас сосредоточены на внутреннем чемпионате.

В РПЛ 12 марта матчем «Химки» — «Ростов» стартует 22-й тур, центральные встречи которого пройдут 13 и 14 марта. Здесь и «Арсенал» — «ЦСКА» и дерби «Динамо» — «Спартак», а завершится тур встречей «Локомотив» — «Сочи».