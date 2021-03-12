СКР и прокуратура начали проверки из-за гибели мужчины при пожаре в здании НИИ в Екатеринбурге

СКР по Свердловской области начал доследственную проверку по сообщению о гибели человека в пожаре в здании АО «Центральный научно-исследовательский институт металлургии и материалов» (ЦНИИМ) на ул. Студенческая, 51 в Екатеринбурге. Сообщили в пресс-службе ведомства. Также проверку начала городская прокуратура.

В данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области отметили, что к зданию НИИ выехал прокурор Кировского района Екатеринбурга Александр Гоголевский для координации действий правоохранительных органов.

«Совместно с органами МЧС выясняются все обстоятельства трагедии, в том числе, устанавливаются очаг и точная причина возгорания. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, после осмотра тело умершего будет направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы в целях выяснения точной причины смерти», — отметили в пресс-службе СКР.

По итогам доследственной проверки Следственным комитетом будет принято процессуальное решение. Кроме того, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как ранее рассказал “Ъ-Урал” глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, погибшим является мужчина 1958 года рождения, сотрудник офиса «Гамма», в офисе которой произошло возгорание. «Вероятно, надышавшись едкого дыма, спасаясь от огня, он выпрыгнул в окно, но упал не на снег, а на твердое покрытие, получив несовместимые с жизнью травмы», — рассказал полковник Горелых.

Он отметил, что компания «Гамма» не принадлежит научно-исследовательскому институту. «Пожар случился на пятом этаже, который был выкуплен коммерческой организацией. Сейчас там 25 различных коммерческих структур, не принадлежащих НИИ», — подчеркнул глава пресс-службы.

В данный момент открытое горение в здании ликвидировано, сейчас проводится проливка и разборка конструкций. Напомним, предварительная площадь пожара составила 60 кв. м. На месте работают 15 единиц пожарно-спасательной техники, более 50 человек личного состава. Всего из здания эвакуировали около 200 человек.

Илья Смирнов