При пожаре в здании НИИ в Екатеринбурге погиб человек Мужчина выпрыгнул в окно пятого этажа, спасаясь от огня

В результата пожара в здании АО «Центральный научно-исследовательский институт металлургии и материалов» (ЦНИИМ) на ул. Студенческая, 51 в Екатеринбурге погиб один человек, рассказал “Ъ-Урал” глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он отметил, что погибший мужчина был сотрудником компании «Гамма», в офисе которой произошло возгорание.

«Сотрудники полиции уже установили его личность — это гражданин Бондин, 1958 года рождения. Вероятно, надышавшись едкого дыма, спасаясь от огня, он выпрыгнул в окно, но упал не на снег, а на твердое покрытие, получив несовместимые с жизнью травмы», — рассказал полковник Горелых.

Он отметил, что компания «Гамма» не принадлежит научно-исследовательскому институту. «Пожар случился на пятом этаже, который был выкуплен коммерческой организацией. Сейчас там 25 различных коммерческих структур, не принадлежащих НИИ», — подчеркнул глава пресс-службы.

В данный момент сотрудники МЧС и МВД отрабатывают различные версии случившегося. Так, причиной возгорания могли стать: нарушение правил техники безопасности при обращении с легковоспламеняющимися веществами или замыкание электропроводки.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области “Ъ-Урал” сообщили, что открытое горение в здании было ликвидировано, сейчас проводится проливка и разборка конструкций.

Напомним, предварительная площадь пожара составила 60 кв. м. На месте работают 15 единиц пожарно-спасательной техники, более 50 человек личного состава. Всего из здания эвакуировали около 200 человек.