Югорчане постояли за пенсию

Региональное отделение Партии пенсионеров в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) приняло участие в федеральной акции против действующей системы пенсионного обеспечения. Партийцы утверждают, что система не вызывает доверия у граждан, а совершенствование пенсионного законодательства проводится только перед выборами для привлечения внимания избирателей. Для решения проблемы партия предлагает заменить критерий выхода на пенсию — вместо возраста учитывать трудовой стаж человека.



Александр Ломакин, зам. председателя правления регионального отделения Партии пенсионеров

Акцию против действующей системы пенсионного обеспечения в формате пикета провел заместитель председателя правления регионального отделения Партии пенсионеров Александр Ломакин около отделения пенсионного фонда РФ в Югорске. Как пояснили в реготеделении, с помощью акции партийцы пытались выразить позицию — «деятельность пенсионного фонда вызывает огромные вопросы».

«Средний размер пенсии в 2021 году составляет 17 тыс. руб. На эти деньги неработающие пожилые люди могут только оплатить коммунальные услуги, купить некоторые лекарства и минимальный продуктовый набор из расчета не более 200 руб. в день,— отметил председатель реготделения Владимир Зиновьев. — На практике многие пенсионеры оперируют еще меньшими суммами. В некоторых регионах эти цифры не превышают 10 тыс. руб.».

По мнению Владимира Зиновьева, законодатели вспоминают о пенсионной системе только перед избирательными кампаниями, чтобы привлечь внимание граждан. Однако тема пенсионного обеспечения, считают в партии, начинает интересовать людей уже в предпенсионном возрасте (после 45 лет), чего ранее в обществе не наблюдалось.

Так, исследование Партии пенсионеров показало, что большинство опрошенных с недоверием относятся к действующей государственной системе пенсионного обеспечения. Согласно результатам опроса, только 7% опрошенных полагают, что страховая пенсия станет основным источником дохода. При этом 80% респондентов не планируют уходить с работы после достижения пенсионного возраста, так как убеждены, что им не на что будет жить. Еще 13% рассчитывают на другие источники дохода, 4% заявили о достаточном количестве сбережений, а 3% надеются на помощь родственников. «Люди говорят, что у них нет возможности откладывать деньги на будущее, в том числе из-за постоянного роста цен и инфляции, либо они не верят в возможность сохранить отложенное»,— пояснил Владимир Зиновьев.

Как отметили в реготделении партии, еще одной проблемой является неосведомленность граждан (согласно результатам опроса, более 55%) о порядке формирования страховой пенсии. Это приводит к тому, что 71% участников исследования полагают, что их пенсия не превысит 20 тыс. руб.

«Основным критерием выхода на пенсию должен быть не возраст, а стаж, как у военных и сотрудников полиции, например. Это особенно актуально для тех, кто живет на севере и имеет стаж работы более 20-25 лет»,— подчеркнул Владимир Зиновьев. По его мнению, не менее серьезной проблемой является необходимость доказывать факт работы на том или ином предприятии. «Со временем печати в трудовой книжке могут стираться и пенсионерам приходится доказывать, что они действительно работали. Но даже если и удается доказать это, чтобы получить повышенную пенсию, государство не компенсирует время, которое было потрачено. Это унизительно для людей старшего возраста», — добавил председатель реготделения Партии пенсионеров.

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