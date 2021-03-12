Партия пенсионеров в Татарстане объявила об участии в выборах в Госдуму

Татарстанское отделение Российский партии пенсионеров за социальную справедливость намерено выдвинуть своих кандидатов на выборы в Госдуму.

«Пенсионеры Татарстана должны получить своих представителей в Государственной Думе. Мы будем бороться не только за список, но и за все шесть одномандатных округов»,— рассказал председатель правления регионального отделения Виталий Смирнов.

Сегодня Казань посетил председатель партии Владимир Бураков. Он встретился с главой аппарата президента Татарстана Асгатом Сафаровым. Также партийцы проводят сегодня региональную конференцию.

Выборы в Госдуму запланированы в сентябре. В 2016 году от Татарстана в Госдуму прошли 15 депутатов «Единой России». КПРФ провела одного депутата по совместному списку Татарстана и Ульяновской области.

Вчера татарстанское отделение единороссов сформировало оргкомитет праймериз для отбора кандидатов на выборы в Госдуму.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"