«А у кого рейтинг высокий?»

Татарстанские единороссы со следующей недели готовы начать регистрацию участников праймериз для отбора кандидатов на осенние выборы в Госдуму. Вчера они сформировали оргкомитет предварительного голосования, который возглавил вице-спикер Госсовета Юрий Камалтынов. Лидер татарстанских партийцев Фарид Мухаметшин рассчитывает, что отделение «Единой России» в Татарстане сможет вновь провести в Госдуму 15-16 представителей, несмотря на падение рейтингов. Эксперты отмечают, что «праймериз и нужен для того, чтобы выправить эту не очень приятную ситуацию» с низкой популярностью «Единой России».



Вчера единороссы Татарстана сформировали организационный комитет, который будет проводить в республике предварительное голосование для отбора кандидатов на выборы в Госдуму. По решению президиума политсовета татарстанского отделения «Единой России» его возглавил вице-спикер Госсовета Юрий Камалтынов.

Также в состав оргкомитета вошли секретарь республиканского парламента Лилия Маврина, председатель комитета Госсовета по соцполитике Светлана Захарова, депутат и гендиректор телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов, лидер профсоюзов республики Елена Кузьмичева. Кроме того, членами оргкомитета стали волонтер-медик Анна Макарова, председатель организации защиты прав потребителей Юлия Нигматуллина, глава организации многодетных семей республики Артем Кузнецов и другие.

Лидер татарстанских единороссов, спикер Госсовета Фарид Мухаметшин в состав республиканского комитета не вошел. Однако ранее он стал членом федерального оргкомитета праймериз, который возглавил трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин.

Ожидается, что на следующей неделе татарстанский оргкомитет проведет первое заседание, после которого можно будет подать документы для участия в праймериз. Заявиться смогут как члены партии, так и беспартийные. Рейтинговое голосование по отбору кандидатов в Госдуму пройдет с 24 по 30 мая. В «Единой России» „Ъ“ уточнили, что прежде всего голосование будет вестись на сайте праймериз. Однако региональный комитет может принять решение дополнительно организовать счетные участки в муниципалитетах республики.

Напомним, «Единая Россия» на выборах в Госдуму 2016 года получила по всей РФ более 54% голосов, при этом в Татарстане ее результат оказался выше 85%. По региональному списку Татарстана в Госдуму прошло девять человек, еще шесть победили в одномандатных округах. В конце прошлого года мандат по общему списку «Единой России» получил еще один татарстанский кандидат Радик Ильясов. Также в Госдуму от республики избирался один депутат от КПРФ. Очередные выборы должны пройти в сентябре 2021 года.

Фарид Мухаметшин вчера заявил „Ъ“, что татарстанские единороссы хотят сохранить свое представительство в 15-16 человек. «Мы хотим, чтобы честно, открыто, легитимно прошла кампания»,— сказал он. В то же время на заседании регионального политсовета спикер посетовал, что некоторые действующие депутаты от республики были в текущем созыве неактивны. В их числе он назвал Валентина Чайку (прежде избирался от Ульяновской области, но по просьбе руководства партии был включен в татарстанский список). «Ни разу депутат Госдумы в закрепленных районах не встречался с избирателями»,— обратил внимание господин Мухаметшин. При этом он подчеркнул, что избраться в Госдуму «желающих немало».

Избирательная кампания «Единой России» начинается на фоне низких рейтингов власти. Так, согласно мартовскому опросу «Левада-центра» (признан Минюстом иноагентом) за единороссов сейчас готовы голосовать лишь 27% россиян, за ЛДПР — 12%, за КПРФ — 10%, а за «Справедливую Россию» — 5%. ВЦИОМ в конце февраля оценивал рейтинг «Единой России» в 29%, у остальных парламентских партий — 8–12%. По Татарстану отдельные данные социологи не публиковали.

Господин Мухаметшин в беседе с „Ъ“ согласился, что рейтинг единороссов «да, низкий». «А у кого высокий? Скажи, у кого выше?» — заявил он „Ъ“.

«Праймериз выполняют в значительной мере агитационную функцию. Это информационный повод, чтобы показать: какие у нас хорошие кандидаты и какой демократичный подход к выборам»,— говорит казанский политолог Сергей Сергеев. Кроме того, предварительное голосование должно мобилизовать сторонников «Единой России», чтобы те «начинали шевелиться». Господин Сергеев отмечает, что рейтинг единороссов действительно ниже, чем при старте прошлой кампании. «Но 27% готовых голосовать за «Единую Россию» — это всего, а среди определившихся — уже 42%. Праймериз и нужен для того, чтобы выправить эту не очень приятную ситуацию»,— говорит эксперт. Также он напоминает, что у властей остается «туз в рукаве — голосование в три дня».

Кирилл Антонов