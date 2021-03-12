Андрей Травников: «В 2021–2022 годах количество строящихся школ в Новосибирской области будет удвоено»

Удвоение объемов строительства станет возможным благодаря изменениям, внесенным в государственную программу Российской Федерации «Развитие образования». Эти изменения позволят Новосибирской области полностью устранить нехватку мест в школах к 2024 году.

Губернатор Андрей Травников провел выездное совещание на стройплощадке школы по ул. Михаила Немыткина (микрорайон Родники). Главе региона доложили о ходе строительства, о передовых решениях, примененных при возведении нового объекта образования. В выездном совещании приняли участие министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, представители застройщика и муниципалитета.

В этом году в Новосибирской области планируется ввести в эксплуатацию четыре новых школы. Андрей Травников подчеркнул: в 2021–2022 годах количество строящихся школ в Новосибирской области будет удвоено благодаря тому, что в стране стартует новая программа, утвержденная постановлением правительства Российской Федерации №247. «Она позволяет за счет привлечения средств федерального бюджета (до 65%) и средств частных партнеров (с рассрочкой по возврату этих средств до 2038 года) решить задачу по удвоению строительства школ в ближайшие годы. Условия достаточно выгодны для регионов. Поручаю министерствам строительства и образования Новосибирской области исполнять немедленно задачу по удвоению количества школ, которые мы планируем строить в 2021–2022 годах, используя этот новый механизм»,— поставил задачу губернатор.

Андрей Травников сообщил, что в настоящее время министерство образования региона готовит заявку для участия в конкурсе. Основная задача: в первый этап реализации программы должно войти не менее шести объектов от Новосибирской области. Министерству строительства необходимо максимально оперативно приступить к подготовке и освоению шести площадок, заняться выносом инженерных сетей.

«Дорога ложка к обеду, поэтому все новые школы хотелось бы получить к 1 сентября 2022 года. Будет и второй поток 2022–2023 годов, и у нас есть все условия для того, чтобы к 2024 году решить проблему дефицита мест в школах. Теперь все зависит от нашего министерства образования, которое сейчас готовит заявку на конкурсный отбор, от министерства строительства, которое будет организовывать исполнение этих объемов, и от руководства муниципалитетов»,— заявил Андрей Травников.

Школа на улице Михаила Немыткина рассчитана на 1100 мест, при ее строительстве применен типовой проект, включенный в реестр РФ проектов повторного применения как экономически эффективный. Его будут тиражировать на территории Новосибирской области.

На каждом новом объекте региональные власти намерены применять новые решения, направленные как на оптимизацию затрат на строительство, так и на повышение эксплуатационных качеств объекта.

В частности, за счет увеличения этажности школьных блоков удалось значительно сократить площадь земельного участка под строительство. Это немаловажно при возведении социальных объектов в условиях плотной городской застройки. В школе на ул. Михаила Немыткина применено и другое интересное планировочное решение: здание построено буквой П, и в среднем блоке сконцентрированы все функции, не связанные с образовательным процессом: столовая, два спортзала, актовый зал. Это позволяет не пересекаться школьным потокам из двух учебных блоков. Также применены новые решения в отделке. На путях прохода и эвакуации, таких как коридоры и лестничные марши, применяется износостойкий материал — плитка. На стенах — обои под покраску, в кабинетах — износостойкий линолеум.

В младшем учебном блоке перилами оборудованы обе стороны лестниц — это повышает уровень комфорта и безопасности. Помещения расположены так, чтобы в них в течение дня было максимальное количество солнечного света.

«За счет всех решений на этом объекте нам удалось, не теряя в качестве, сэкономить до 15% затрат»,— отметил Андрей Травников.

Также глава региона дал поручение руководству муниципалитета полностью оборудовать подъездную дорогу к новой школе и сдать ее к моменту открытия учебного заведения.