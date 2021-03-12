Московская компания построит мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле за 2,8 млрд рублей

Московская компания «Интертехэлектро» выиграла конкурс на строительство мусоросортировочного комплекса и полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) на территории Нижнего Тагила (Свердловская область). Она была единственным участников конкурса. По данным Kartoteka.ru, совладельцем АО «Интертехэлектро» является компания Алексея Боброва «Автотрансбюро».

Заказчиком работ выступало АО «Облкоммунэнерго», которое с 2015 года стало подконтрольным корпорации СТС (владельцами считаются бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков).

Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, начальную стоимость работ компания «Интертехэлектро» снизила на 260 млн руб. — с 3 млрд руб. до почти 2,8 млрд руб. Срок реализации проекта составит 20 месяцев. Согласно проектной документации, мощность полигона ТКО составит 129,5 тыс. тонн в год, срок эксплуатации — 25 лет. По данным местных СМИ, строительство мусоросортировочного комплекса планируется начать весной 2021 года.

Напомним, в начале недели в Свердловской области был выбран инвестор для строительства мусоросортировочного комплекса «Екатеринбург-Юг». Победителем предварительного отбора стало ООО «Экологические системы».