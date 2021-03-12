«Уральские авиалинии» запустят прямой рейс из Екатеринбурга в Шарджу

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает прямой рейс из Екатеринбурга в Шарджу (ОАЭ), сообщили в пресс-службе компании. Рейс U6-769/770 будет выполняться еженедельно по вторникам с 23 марта.

Напомним, ранее «Уральские авиалинии» уже открыли рейс в Дубай (ОАЭ). Кроме того, из Екатеринбурга можно улететь в Грузию, Турцию, Танзанию, Армению. Как ранее писал “Ъ-Урал”, в аэропорту Кольцово появилась возможность сдать экспресс-тест на коронавирус. Тест можно сдать в медицинском центре «КволитиМед» на первом этаже в зоне прилета международных авиалиний.