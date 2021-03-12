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Челябинское УФАС отменило итоги аукциона по содержанию недостроенного метро

Антимонопольная служба Челябинской области признала необоснованной жалобу АО «Челябметрострой», отстраненного от участия в конкурсе по обслуживанию недостроенного челябинского метрополитена, но выявила нарушения законодательства о контрактной системе при проведении аукциона, сообщили в пресс-службе ведомства.

Заказчику конкурса – управлению муниципальных закупок администрации Челябинска — будет выдано предписание об отмене протоколов аукциона, а его должностное лицо будет привлечено к административной ответственности.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», начальная цена аукциона на поддержание инфраструктуры метро составляла 49,7 млн руб. Предложение о цене контракта у «Челябметростроя» составило 36,9 млн руб., что меньше, чем у его конкурентов. Однако в участии подрядчику отказали – в составе документов не было представлено копии разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства. Итоги конкурса были подведены 1 марта, где победителем был признан екатеринбургский «Спецподземстрой», после чего челябинская компания решила обжаловать результаты аукциона в УФАС.

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