В Верхнем Уфалее возбудили еще два дела о махинациях при содержании ГТС

По материалам прокурорской проверки в Верхнем Уфалее возбудили уголовные дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий при содержании Суховязовского гидротехнического сооружения.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в ходе проверки по информации Контрольно-счетной палат Челябинской области установлено, что в 2018 году муниципальное учреждение «Спецслужба» заключило муниципальные контракты с ООО «Фирма “УралПартнер”» на оказание услуг по эксплуатации и содержанию гидротехнических сооружений. Однако подрядчик исполнял условия контрактов ненадлежащим образом: на объекте отсутствовало круглосуточное наблюдение, ГТС находилось в неудовлетворительном состоянии. Более того, работники обслуживающей организации не имели соответствующей аттестации. При этом подрядчик регулярно предоставлял заказчику акты выполненных работ, согласно которым постоянно контролировал состояние ГТС, устраняя повреждения. МКУ «Спецслужба», не имея в штате аккредитованных специалистов, проводило экспертизу исполнения контрактов формально, без привлечения специализированной организации. В результате за 2019-2020 годы заказчик оплатил фактически невыполненные работы на общую сумму 836,5 тыс. руб.

По материалам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) в отношении лиц из числа руководства МКУ «Спецслужба». В полиции завели еще одно дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) по факту хищения бюджетных средств неустановленными лицами ООО «Фирма “УралПартнер”».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», следственные органы уже возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата) в отношении неустановленного должностного лица из числа руководителей муниципального учреждения.