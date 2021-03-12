Экс-конструктор Уралмашзавода назначен генеральным конструктором пермского предприятия

Бывший главный конструктор по направлению карьерных экскаваторов ПАО «Уралмашзавод» (УЗТМ, входит в группу «УЗТМ-КАРТЭКС») Андрей Козубский назначен на должность генерального конструктора ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (военный дивизион Мотовилихинских заводов в Перми). Об этом “Ъ-Прикамье” в пресс-службе пермского предприятия.

Ранее господин Козубский работал на Машиностроительном заводе им. М. И. Калинина (МЗиК), где был начальником конструкторского бюро. С 2008 по 2016 год он трудился в должности руководителя перспективных проектов промышленной группы «Генерация».

Бывший главный конструктор ЗАО «СКБ» Виталий Хоменок покинул должность в конце 2020 года. Он проработал на «Мотовилихе» 37 лет.