Оборонный дивизион «Мотовилихинских заводов» усилили конструктором экскаваторов

Главным конструктором ЗАО «Специальное конструкторское бюро, где сконцентрировано оборонное производство ПАО «Мотовилихинские заводы», назначен Андрей Козубский. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в пресс-службе «Мотовилихи», ранее он занимал должность главного конструктора по направлению карьерных экскаваторов ПАО «Уралмаш».

«В ЗАО «СКБ» господин Козубский будет отвечать за весь спектр опытно-конструкторских и серийных проектов. Вступление в должность произошло 24 февраля», - сообщили на предприятии.





По данным МЗ, до прихода на «Уралмаш», Андрей Козубский работал в на машиностроительном заводе им. Калинина в Екатеринбурге (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей», производит компоненты ракетных боевых систем), где прошел путь от инженера - конструктора до начальника КБ. С 2008 по 2016 год он трудился в должности руководителя перспективных проектов промышленной группы «Генерация».

Прежний генеральный конструктор ЗАО «СКБ» Виталий Хоменок покинул должность в конце 2020 года. Он проработал на «Мотовилихе» 37 лет.

Стоит отметить, что должность первого заместителя управляющего директора ПАО «Мотовилихинские заводы» сейчас занимает Олег Данченко, который несколько лет проработал на «Уралмаше». Директором ЗАО «СКБ» является Ринат Идрисов, который одновременно возглавляет НПП «Старт» им. Яскина (Екатеринбург). Должности главного инженера «СКБ» и НПП «Старт» совмещает Леонид Каравдин.