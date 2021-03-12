Великобритания призвала своих граждан в Мьянме покинуть страну

Гражданам Великобритании, пребывающим в Мьянме, следует при возможности покинуть страну, объявил МИД Великобритании в обновленной рекомендации для британских граждан за рубежом. МИД страны связал призыв покинуть страну с введенным военными Мьянмы режимом ЧС, задержаниями иностранцев и гражданских лиц, а также возросшим уровнем насилия в стране.

«Министерство иностранных дел и международного развития Великобритании советует британским гражданам покинуть страну коммерческими способами, за исключением случаев острой необходимости остаться… Если вы пока не можете покинуть Мьянмы, советуем оставаться дома и в безопасности. Если вам нужно покинуть дом по крайней необходимости, вам следует делать это быстро и избегая толпы»,— указано на сайте правительства Великобритании.

Власти Великобритании отмечают, что обычное авиасообщение Мьянмы с другими странами закрыто до 31 мая 2022 года, однако для покидающих страну доступны гуманитарные рейсы. По обычным правилам, прибывающие в Великобританию должны предъявить отрицательный тест на COVID-19, однако «при текущей ситуации в Мьянме неразумно пытаться пройти тест на коронавирус перед отправлением в Великобританию», указано в сообщении.

1 февраля военные Мьянмы провели военный переворот, гражданское руководство страны было арестовано. Хунта обвиняет государственного советника Мьянмы Аунг Сан Су Чжи в получении 11 кг золота и $600 тыс. в качестве взятки. По данным Организации объединенных наций, в ходе протестов в стране были убиты не менее 70 человек.

О ситуации в стране — в материале “Ъ” «Военным Мьянмы надоело выдавать себя за мирных».