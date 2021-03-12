Александр Новак обсудил с Натальей Комаровой вопросы использования ПНГ в качестве источника энергии

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в ходе рабочей встречи обсудил с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Натальей Комаровой вопросы нефтегазового комплекса региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Во время разговора были затронуты вопросы рационального использования попутного нефтяного газа (ПНГ) на мобильной системе утилизации в качестве источника энергии, правовые вопросы и вопросы экологии транспортировки нефти и газа. «Особое внимание было уделено исполнению поручения президента по поддержке добычи нефти на обводненных месторождениях и месторождениях вязкой нефти на территории России, в том числе находящихся на территории ХМАО»,— отмечается в сообщении пресс-службы.

Как писал ранее “Ъ-Урал”, в 2020 году нефтедобывающие предприятия Югры добыли на 10,7% меньше нефти, чем в 2019 году. Суммарная добыча природного и нефтяного газа в регионе составила 33,9 млрд куб. метров. Уровень рационального использования ПНГ в ХМАО по сравнению с 2019 годом вырос и достиг показателя 95,5%.