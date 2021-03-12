Предпринимателям из Новосибирска предъявили обвинение в даче взятки министру здравоохранения Республики Алтай

Следователи предъявили обвинение двум предпринимателям из Новосибирска, платившим взятки министру здравоохранения Республики Алтай Сергею Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову. Об этом сообщили в республиканском управлении Следственного комитета: 28-летнего гражданина Казахстана, который вел свой бизнес в Новосибирске, суд отправил в тюрьму, 32-летнюю предпринимательницу отпустили под подписку о невыезде.

По версии следствия, в период с июля 2020 по февраль 2021 года коммерсанты, находясь в Горно-Алтайске, передали главе минздрава Республики Алтай и его помощнику взятки на общую сумму 13 млн руб. за заключение госконтрактов с подконтрольными им фирмами на поставку средств индивидуальной защиты для медучреждений республики, а также своевременную оплату по сделкам.

Как писал «Ъ», 10 марта сотрудники СКР и ФСБ задержали министра здравоохранения РА Сергея Коваленоко, занимавшего эту должность с конца 2019 года, и его помощника Рустама Туюнчекова.

По версии следствия, чиновники получали «откаты» от поставщиков медоборудования и средств индивидуальной защиты за подписание госконтрактов. Первоначально в деле фигурировала сумма взяток 4,6 млн руб. 11 марта суд Горно-Алтайска избрал для Сергея Коваленко и Рустама Туюнчекова меру пресечения в виде заключения под стражу.

Илья Николаев