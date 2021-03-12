В порт Диксон Красноярского края отправлено оборудование для угольного кластера на Таймыре

170 единиц различной техники и оборудования для строительства Западно-Таймырского промышленного кластера отправлено на борту теплохода ледового класса «Юрий Аршневский» по Северному морскому пути из Архангельска в порт Диксон, сообщили в краевом правительстве.

Проект освоения Сырадасайского месторождения – крупнейшего месторождения каменного угля в мире, – реализует «Северная звезда» холдинга AEON Романа Троценко. Помимо разработки угольного разреза, планируется строительство обогатительной фабрики, вахтового поселка, морского угольного терминала «Енисей» и др. Общий объем инвестиций составляет более 45 млрд рублей до 2024 года.

Председатель совета директоров ООО «Северная звезда» Олега Демченко подчеркнул, что экологические риски при реализации проекта исключены. Новая техника, которая придет на Таймыр, отвечает всем необходимым требованиям, проект прошел государственную экологическую экспертизу. Планируется построить закрытые конвейеры для транспортировки угля и автономную электростанцию с фильтрацией вредных веществ, а также применять системы улавливания угольной пыли.

Проект по производству угольных концентратов из коксующихся углей на Таймыре вошел в число шести инвестпроектов Арктической зоны, которые получат господдержку, он также включен в состав комплексного инвестпроекта «Енисейская Сибирь».

Запасы каменного угля Сырадасайского месторождения на Таймыре оцениваются в 5,7 млрд т. Ранее «Ъ» сообщал, что, согласно проекту, в 2021 году на месторождении планируется получить первые 300 тыс. т угля, в 2022 году запланирована добыча 1,25 млн т угля и производство 900 тыс. т угольного концентрата. На полную мощность — 10 млн т угля и 7 млн концентрата — производство выйдет в 2026 году.

Анастасия Вещикова, Красноярск