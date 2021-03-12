Вакцина Novavax показала эффективность 86,3% против британского штамма COVID-19

Вакцина Novavax показала эффективность 96,4% от заражений первоначальной версией COVID-19, и 86,3% — британским штаммом. Это следует из данных третьей фазы испытания препарата в Великобритании.

В исследовании участвовали более 15 тыс. человек в возрасте от 18 до 84 лет. В то же время в испытаниях среди 3 тыс. человек в Южной Африке, где распространен местный штамм COVID-19, вакцина показала эффективность только на 55,4%. В обоих случаях вакцина оказалась на 100% эффективна при тяжелых случаях заболевания.

«Мы очень воодушевлены данными, которые показывают, что вакцина не только обеспечила полную защиту от самых тяжелых форм заболеваний, но и резко снизила легкую и умеренную заболеваемость в обоих испытаниях»,— сказал генеральный директор Novavax Стэнли Эрк.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились 118,4 млн человек. Вылечились 67 млн пациентов с COVID-19, умерли — 2,6 млн.