Постпред: Россия предлагала ОЗХО изучить анализы Навального в сертифицированной лаборатории

Москва предлагала Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) провести исследование анализов оппозиционера Алексея Навального на базе российской сертифицированной лаборатории №62 НИИ гигиены, профпаталогии и экологии человека. Представители ОЗХО не дали на это разрешения, заявил постпред России при организации Александр Шульгин.

По его словам, предложение было направлено российской стороной в ОЗХО еще осенью 2020 года. «Мы предлагали играть открыто и честно: "Вот вам оставшиеся в России образцы биоанализов, пожалуйста, давайте в нашем присутствии с использованием ваших штативов и реактивов посмотрим, что там есть в этих анализах, сравним эти анализы". Честно же. Ответ: "Нет — не можем"»,— сказал господин Шульгин в эфире телеканала «Россия 24».По его словам, эксперты ОЗХО «фактически сделали невозможной работу в рамках такого технического содействия».

Напомним, Алексею Навальному стало плохо во время рейса из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, позже политика перевезли для лечения в Берлин. Отдел расследований ФБК совместно с Bellingcat, The Insider и CNN при участии Der Spiegel пришли к выводу, что к предполагаемому отравлению причастна ФСБ. Немецкая военная лаборатория пришла к выводу, что господин Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок», это подтвердила ОЗХО. Россия все эти обвинения отрицает.

После лечения 17 января 2021 года Алексей Навальный вернулся в Москву, где его задержали прямо в аэропорту Шереметьево. Через две недели суд заменил его условный срок по делу «Ив Роше» на два года и восемь месяцев реального. В России прошли три акции протеста в поддержку политика. 2 марта США и ЕС объявили о санкциях против России из-за ситуации вокруг политика.

Подробности — в материале “Ъ” «У санкций два союзника — США и ЕС».