«Арсенал» обыграл «Олимпиакос» в 1/8 финала Лиги Европы

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» на выезде одержал победу над греческим «Олимпиакосом» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе «Арсенала» забили Мартин Эдегор (34), Габриэл (80) и Мохамед Эльнени (85). У «Олимпиакоса» отличился Юссеф эль-Араби (58).

В параллельных матчах испанская «Гранада» обыграла норвежский «Мольде» со счетом 2:0. Английский «Тоттенхэм» одержал победу над загребским «Динамо» (2:0). Итальянская «Рома» на своем поле разгромила украинский «Шахтер» (3:0). Ответные матчи пройдут 18 марта.