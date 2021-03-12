«Ювентус», «Милан» и «Боруссия» интересуются Хвичей Кварацхелией

Итальянские футбольные клубы «Ювентус» и «Милан», а также германская «Боруссия» из Дортмунда проявляют интерес к грузинскому полузащитнику российского «Рубина» Хвиче Кварацхелии. Об этом сообщает портал Tuttomercatoweb. Скауты клубов будут просматривать игрока во время матча отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года между сборными Грузии и Испании, который пройдет 28 марта.

По данным портала Transfermarkt, футболист оценивается в €10 млн. Нынешний контракт игрока с казанским клубом действует до июня 2024 года.

Хвиче Кварацхелии 20 лет, он выступает за «Рубин» с 2019 года. В текущем сезоне он провел 18 матчей, забив два мяча и отдав семь голевых передач.

ТАСС