Перед Андреем Рублевым расступаются соперники

Восьмая ракетка мира Андрей Рублев невольно стал автором нового рекорда Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На Qatar ExxonMobil Open, турнире ATP категории 250 с призовым фондом $1 млн, он вышел в полуфинал, не сыграв ни одного матча. Первый круг 23-летний россиянин, защищающий свой прошлогодний титул, пропустил, поскольку был «посеян» под третьим номером. Во втором круге его оппонент француз Ришар Гаске не смог выйти на корт из-за травмы ноги, а затем из-за проблем со спиной снялся и венгр Мартон Фучович, который на прошлой неделе уступил Рублеву в финале турнира в Роттердаме, а сейчас должен был сыграть с ним в четвертьфинале. C 1990 года, когда была образована ATP, еще ни одному теннисисту не удавалось пройти два круга подряд после отказов соперников.

Также в Дохе Андрей Рублев вместе со своим соотечественником Асланом Карацевым вышел в финал в парном разряде. В полуфинале российский дуэт на двух тай-брейках одолел французов Жереми Шарди и Фабриса Мартена — 7:6 (7:5), 7:6 (7:2).

Евгений Федяков