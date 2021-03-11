Суд приговорил к 10 годам участницу «молдавской схемы» Платон

Тверской районный суд Москвы приговорил к десяти годам лишения свободы директора казначейства молдавского банка Moldindconbank Елену Платон, причастную к выводу из РФ более 126 млрд руб., сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии обвинения, с 2013 по 2014 год Платон активно участвовала в международном преступном сообществе, которое возглавляли ее брат Вячеслав Платон и известный в Молдавии политик и предприниматель Владимир Плахотнюк.

«Совместно с фактическими владельцами ряда российских банков Александром Григорьевым и Олегом Кузьминым, а также иными соучастниками обвиняемая осуществила незаконный вывод из Российской Федерации в иностранные государства более 126 млрд руб.,— приводятся на сайте МВД слова госпожи Волк.— Елене Платон назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества. Приговор в законную силу не вступил».

Большинство российских участников «молдавской схемы» арестованы, часть из них осуждены. Три фигуранта, включая Елену Платон, заключили сделки со следствием. Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый в России арестованы заочно и находятся в международном розыске.

О развитии дела — в материале “Ъ” «В "молдавской схеме" нашлось место для сделки».