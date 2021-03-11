ВЭФ убрал княгиню Ольгу из списка великих женщин после критики Порошенко

Всемирный экономический форум (ВЭФ) убрал княгиню Ольгу из опубликованного к 8 Марта списка «Женщины в истории, сформировавшие мир, от гавайской королевы до китайской императрицы». Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко раскритиковал ВЭФ за то, что княгиню Ольгу, правившую Киевской Русью, назвали русской правительницей.

«В предыдущей версии статьи упоминалась святая Ольга. Мы убрали это упоминание из-за противоречивых исторических данных»,— написали на сайте ВЭФ после того, как господин Порошенко опубликовал в Facebook пост с критикой на статью форума. В старой версии статьи, которая сохранилась в кэше сайта, княгиню Ольгу назвали первым русским монархом.

«К 8 Марта уважаемый мною Всемирный экономический форум опубликовал список из шести женщин, которые изменили мировую историю. Почетно, что в этот список вошла и наша княгиня Ольга,— написал экс-президент Украины.— Представьте мое возмущение, когда я прочитал, что Всемирный экономический форум именует нашу княгиню русской правительницей и основоположницей современной России».

Согласно «Повести временных лет», княгиня Ольга пришла к власти после того, как ее мужа князя Игоря убили древляне из-за повышения размера дани. Она правила государством с 945 до 960 год.