В формате молодежной политики Первый семинар для работников муниципальных образований, занятых в этой сфере, открыла замглавы региона Анна Минькова

Как отметила Анна Минькова, региональные власти делают все возможное для того, чтобы активная кубанская молодежь находила свое призвание в Краснодарском крае. «Губернатор рассчитывает, что ребята со светлыми головами, с различными идеями смогут реализовать свои проекты и остаться в регионе. Край в этом готов оказать максимальное содействие. Многое зависит и от вас: насколько вы доведете информацию о принятых региональных формах поддержки на местах»,— рассказала во время своего выступления вице-губернатор.

В течение трех дней специалисты из муниципальных образований получат знания об актуальных программах корпоративного обучения, маркетинговых основах в сфере молодежной политики, новых форматах в работе с молодежью. Анна Минькова рассказала им о мерах поддержки молодежи, принятых администрацией края.

В частности, по поручению губернатора Вениамина Кондратьева на Кубани начнет работу школа стартапов. Ее организацией занимается департамент инвестиций и развития МСП. Здесь смогут пройти обучение молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет включительно. Они изучат основы ведения бизнеса, финансовой грамотности, продвижения продукта на рынке и управления командой. Преподаватели проекта расскажут, как грамотно вложить деньги, найти партнеров или инвесторов. Как сообщили в депинвестиций, лучшие выпускники школы смогут рассчитывать на получение займов до 1 млн рублей под 0,1%. «Сегодня молодые люди, которые хотят заняться бизнесом, могут прийти за стартовым капиталом в банк. Но мы все знаем, какие там ставки. Плюс необходимо поручительство или залог, которого у начинающих предпринимателей зачастую нет. Поэтому мы разрабатываем новый заем для молодежи. Условия будут максимально льготными: под 0,1%, без залога и поручительств»,— ранее рассказал СМИ Вениамин Кондратьев.

Анна Минькова также напомнила работникам сферы молодежной политики о существующей в регионе краевой премии в области науки и инноваций для молодых ученых. Соответствующее постановление глава региона подписал в сентябре прошлого года. Премия будет присуждаться с 2021 года за открытия и достижения в научно-исследовательской деятельности, результаты которых существенно обогатили отечественную науку и оказали значительное влияние на научно-техническое и социально-экономическое развитие Кубани. А также за разработки, направленные на создание и внедрение качественно новых видов продукции и прогрессивных технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы.

«Ежегодно по итогам открытого конкурса будет присуждаться пять премий в размере 300 тыс. рублей каждая. Помимо денежного вознаграждения, лауреатам в торжественной обстановке будут вручать диплом и почетный знак»,— рассказали в министерстве образования науки и молодежной политики края.

В числе мер поддержки талантливых молодых людей есть и стипендия, учрежденная постановлением главы администрации региона. Ежегодно ее присуждали пятидесяти соискателям. В феврале этого года Вениамин Кондратьев заявил на встрече с представителями молодежных и ветеранских организаций, что количество получателей премии возрастет с пятидесяти до трехсот человек, а ее размер увеличится до 5 тыс. рублей в месяц. «Премии будут присваивать студентам, аспирантам, которые показали высокие результаты в учебной деятельности и проявляют активную социальную позицию»,— сообщил тогда губернатор.

Капремонт «Динамо» окончат в 2022 году

Губернатор Кубани и председатель ВФСО заключили соглашение о завершении реконструкции стадиона в Краснодаре

Согласно документу, подписанному Вениамином Кондратьевым и председателем Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Анатолием Гулевским, совместно управлять спортивным объектом будут администрация края и ВФСО. На подписании соглашения присутствовали первый вице-губернатор Андрей Алексеенко и замглавы региона Александр Власов.

«Все вопросы реконструкции легендарного стадиона урегулированы. Для края важно, что он не изменит своего целевого назначения — продолжит функционировать как легкоатлетический. Открытие стадиона ждут и ветераны спорта, и спортсмены, и все жители города. Это будет один из самых современных объектов Краснодара»,— рассказал СМИ Вениамин Кондратьев.

Как сообщили в региональном минспорта, реконструкция стадиона будет завершена в 2022 году. После капремонта в комплексе смогут одновременно заниматься более трехсот человек. Здесь будут проводить тренировки по легкой атлетике, единоборствам, волейболу, мини-футболу и теннису.

Официальное сообщение Департамента информационной политики Краснодарского края