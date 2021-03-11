Топ-менеджера «Интерторга» отправили под домашний арест по делу о мошенничестве

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест топ-менеджера торгового дома «Интерторг» (сети Spar и «Народная семья») Марианну Левинтову по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ). Ранее ее задержали по делу о хищении более 8 млрд руб. у Сбербанка.

«Суд избрал домашний арест, разрешив Левинтовой гулять с 10:00 до 12:00 не далее 500 метров от квартиры. Срок меры (домашнего ареста.—“Ъ”) — 9 мая 2021 года»,— сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram.

По версии следствия, Марианна Левинтова и еще несколько фигурантов обманом похитили 8,65 млрд руб., которые были выданы «Интерторгу» Сбербанком. Следствие считает, что в отчетных документах, которые компания предоставляла в банк на протяжении нескольких лет, содержалась недостоверная информация, из-за чего создавалось ложное ощущение финансовой устойчивости сети.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «К ритейлерам пришли за кредитом».