Генпрокуратура Украины сообщила о разоблачении схемы по продаже нефтепродуктов из России

Офис генпрокурора Украины заявил о разоблачении «масштабной схемы реализации некачественных нефтепродуктов» через сеть АЗС (название не упоминается), в том числе из России. Топливо ввозилось в обход таможенного контроля. По предварительной оценке, сумма ухода от налогов составила около 240 млн гривен (более $8,5 млн).

«По данным следствия, должностные лица ряда субъектов хозяйствования, которым принадлежит известная сеть АЗС, организовали незаконную схему по ввозу на таможенную территорию Украины, том числе с территории РФ, нефтепродуктов с использованием морских судов. Ввоз осуществлялся вне таможенного контроля и с сокрытием реальных объемов»,— говорится в сообщении.

Сейчас проводятся обыски в 13 офисных помещениях, на семи нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и двух отделах таможенного оформления. Ведется досудебное расследование. УНИАН утверждает со ссылкой на источник, что обыски проводятся на объектах сети АЗС Glusco, которую связывают с председателем политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.